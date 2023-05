Festival Saoû Chante Mozart – Le Requiem 3 Rue Notre Dame,, 8 juillet 2023, Die.

Le Chef d’œuvre de Mozart, un must de l’édition 2023 ! Tant attendu du public depuis 2013, le Requiem fait son retour au festival Saoû chante Mozart, sous les voûtes magistrales de l’ancienne cathédrale romane de Die..

2023-07-08 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-08 21:30:00. EUR.

3 Rue Notre Dame, Eglise Notre-Dame

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mozart?s masterpiece, a must for the 2023 edition! So much awaited by the public since 2013, the Requiem makes its return to the festival Saoû chante Mozart, under the masterly vaults of the old Romanesque cathedral of Die.

La obra maestra de Mozart, ¡imprescindible en la edición de 2023! Tan esperado por el público desde 2013, el Réquiem vuelve al festival Saoû chante Mozart, bajo las magistrales bóvedas de la antigua catedral románica de Die.

Mozarts Meisterwerk, ein Muss für die Ausgabe 2023! Das Requiem wurde vom Publikum seit 2013 sehnlichst erwartet und kehrt nun beim Festival Saoû chante Mozart unter den meisterhaften Gewölben der alten romanischen Kathedrale von Die zurück.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois