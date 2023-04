Concert – Rock Revival 135 impasse du pont neuf, 24 juin 2023, Die.

Venez écouter le groupe Rock Revival pour vous déhanchez sur les grands classiques du rock..

2023-06-24 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-24 23:00:00. .

135 impasse du pont neuf Camping la Pinède

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and listen to the Rock Revival band and sway to the great rock classics.

Ven a escuchar a la banda Rock Revival y contonéate con los grandes clásicos del rock.

Hören Sie sich die Band Rock Revival an und schwingen Sie Ihre Hüften zu den großen Rockklassikern.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme du Pays Diois