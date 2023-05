Concert – Groupe vocal Entre Mers Café-Théâtre Andarta Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Groupe vocal Entre Mers Café-Théâtre Andarta, 9 juin 2023, Die. Voix de femmes accordées sur la fréquence du cœur

& guidées par Cécile Pagès – voix, saz, shruti, percussions.

2023-06-09 à 20:45:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. EUR.

Café-Théâtre Andarta rue Émile Laurens

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Women’s voices tuned to the frequency of the heart

& guided by Cécile Pagès – voice, saz, shruti, percussions Voces de mujer sintonizadas con la frecuencia del corazón

& guiados por Cécile Pagès – voz, saz, shruti, percusión Stimmen von Frauen, die auf die Frequenz des Herzens abgestimmt sind

& geleitet von Cécile Pagès – Stimme, Saz, Shruti, Perkussion Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Café-Théâtre Andarta Adresse Café-Théâtre Andarta rue Émile Laurens Ville Die Departement Drôme Lieu Ville Café-Théâtre Andarta Die

Die Café-Théâtre Andarta Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert – Groupe vocal Entre Mers Café-Théâtre Andarta 2023-06-09 was last modified: by Concert – Groupe vocal Entre Mers Café-Théâtre Andarta Café-Théâtre Andarta 9 juin 2023 Café-théâtre Andarta Die

Die Drôme