Animation au marché – Economisons l’eau Place de la République, 31 mai 2023, Die.

Abordons le sujet de l’Economie d’eau et d’énergie, en partenariat avec le Service Public intercommunal de l’énergie !.

2023-05-31 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-31 . .

Place de la République

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s talk about saving water and energy, in partnership with the Intercommunal Public Energy Service!

Hablemos de ahorro de agua y energía, en colaboración con el Servicio Público Intermunicipal de Energía

Lassen Sie uns das Thema Wasser- und Energiesparen in Partnerschaft mit dem interkommunalen öffentlichen Energiedienst angehen!

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du Pays Diois