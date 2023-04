Rencontre avec la Romancière Anne Sibran Chemin de l’Aube, 14 mai 2023, Die.

Après la rencontre la veille à la médiathèque de Die, nous évoquerons avec Anne Sibran ces liens avec les entités naturelles, le vivant, la nature et notamment l’Amazonie où elle y séjourne chaque année..

2023-05-14 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-14 12:30:00. EUR.

Chemin de l’Aube Le Jardin Bleu

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After the meeting the day before at the media library of Die, we will evoke with Anne Sibran these links with the natural entities, the living, the nature and in particular the Amazon where she stays every year.

Tras el encuentro de la víspera en la mediateca del Die, debatiremos con Anne Sibran sobre estos vínculos con las entidades naturales, lo vivo, la naturaleza y, en particular, el Amazonas, donde ella realiza estancias todos los años.

Nach der Begegnung am Vortag in der Mediathek von Die sprechen wir mit Anne Sibran über diese Verbindungen zu natürlichen Entitäten, dem Lebendigen, der Natur und insbesondere dem Amazonasgebiet, wo sie sich jedes Jahr aufhält.

