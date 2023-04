Spectacle – Danse Rue Kateb Yacine, 2 mai 2023, Die.

Par la Cie Propagande. Piochant tour à tour dans le burlesque, la narration et la danse, cette création recherche le tout-azimut, la liberté, l’instant magique. A partir de 12 ans..

2023-05-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-02 . EUR.

Rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By the Propaganda Company. Drawing in turn from burlesque, narration and dance, this creation seeks the all-azimuth, freedom, the magic moment. From 12 years old.

Por la Compañía Propaganda. Inspirándose a su vez en el burlesque, la narración y la danza, esta creación busca el todo-azimut, la libertad y el momento mágico. A partir de 12 años.

Von der Cie Propagande. Diese Kreation, die abwechselnd aus der Burleske, der Erzählung und dem Tanz schöpft, sucht nach dem All-Azimut, der Freiheit und dem magischen Augenblick. Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du Pays Diois