Café masculin – Entre hommes Local de L’Ecologie au Quotidien, 14 avril 2023, Die.

Prendre la mesure de ce qu’est être un homme. Cercle de parole où chacun tour à tour explore librement son vécu sur le thème du jour, proposé par l’animateur. Animé par Jacques Miroglio, psychosociologue..

2023-04-14 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-14 19:00:00. .

Local de L’Ecologie au Quotidien Rue Saint Marcel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take the measure of what it is to be a man. Talking circle where each person in turn freely explores his or her experience on the day’s theme, proposed by the facilitator. Animated by Jacques Miroglio, psychosociologist.

Tomar la medida de lo que significa ser hombre. Círculo de conversación en el que cada uno, por turnos, explora libremente su experiencia sobre el tema del día, propuesto por el animador. Animado por Jacques Miroglio, psicosociólogo.

Erkennen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Gesprächskreis, in dem jeder nacheinander frei seine Erfahrungen zum Thema des Tages erkundet, das vom Moderator vorgeschlagen wird. Moderiert von Jacques Miroglio, Psychosoziologe.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme du Pays Diois