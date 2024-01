Collectif A/R – Everything is temporary Théâtre Les Aires Die, samedi 24 février 2024.

Collectif A/R – Everything is temporary Théâtre Les Aires Die Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Une traversée nocturne collective où danse et musique live se répondent, offrant aux spectateurs une énergie débordante.

EUR.

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatre-les-aires.com



L’événement Collectif A/R – Everything is temporary Die a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme du Pays Diois