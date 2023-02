Diduañ – Journée des Loisirs Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Cotes-d’Armor Diduañ centre ludique d’activité :

C’est de la location de vélo (VAE ou de Ville) sur des circuits balisés ou personnalisés en fonction des objectifs de chacun.

C’est la possibilité de découvrir de nouvelles sensations à bord de nos trottinettes 2 ou 3 roues.

C’est de la découverte artistique à travers d’ateliers créatifs adultes et/ou enfants.

Le tout réuni dans une boutique d’accueil, d’échange, de partage ou vous trouverez des articles de loisirs (jeux, puzzle, laine, tissu, coloriage…). Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr societediduan@gmail.com +33 6 14 03 75 29 https://www.facebook.com/diduanaplouha?paipv=0&eav=AfZLRccXFj2mQCB7kB6ocEt9J6ru0A_3oabd37HJs-lkO-TwvJiC-3vNT2KyO5b6eIM&_rdr Bégard

