Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines Didou dans “Vous me suivez” Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Didou dans “Vous me suivez” Royale Factory, 22 décembre 2021, Versailles. Didou dans “Vous me suivez”

du mercredi 22 décembre au jeudi 23 décembre à Royale Factory

Didou, c’est le pote idéal ! Entre stand-up et situations du quotidien, DIDOU séduit par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme captivant. Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait le jus comique… Un vrai “smoothie” ! Avec Didou, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins de lingerie. Vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la chaleur des “Ferias”… Bref, Didou parle de tout… mais surtout de vous ! C’est votre #story, vous le suivez ?

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait le jus comique… Un vrai “smoothie” ! Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T20:30:00 2021-12-22T22:00:00;2021-12-23T20:30:00 2021-12-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles