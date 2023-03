Didou Dans La Vraie Vie THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Didou Dans La Vraie Vie THEATRE A L’OUEST, 23 septembre 2023, ROUEN. Didou Dans La Vraie Vie THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-09-23 à 21:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros. DIDOU, c’est le pote idéal ! Entre stand-up et situations du quotidien, DIDOU séduit par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme captivant. Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait le jus comique… Un vrai « Smoothie » ! Avec DIDOU, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins de lingerie. Vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la chaleur des « Ferias » … Bref, DIDOU parle de tout… mais surtout de vous ! C’est votre #story, vous le suivez ? Spectacle récompensé à plusieurs reprises dans différents festivals d’humour : – Prix du Public & Prix coup de « Cœur » au Festival de Villeneuve-sur-Lot – Prix du Public & Prix coup de « Cœur » au Festival d’Arêches-Beaufort – Double Prix du Public au Festival de La Ville-Dieu-du-Temple – Prix du Public au Festival de Saint-Raphaël – Prix du Public au Festival du Rire » Pays Rhénan » – Prix du Public au Festival » Rire en Vosges » – Prix du Public au Festival » La Machine » – Prix du Public au Festival de Bagnères-de-Bigorre – Prix du Jury au Festival de Vervins – Prix du Jury au Festival de Saint-Sulpice – Prix du Jury au Festival de La Ville-Dieu-du-Temple – Prix de la presse au Festival de La Ville-Dieu-du-Temple – PRIX JEUNES TALENTS (Rémi Castillo) – … Premières parties de : VÉRINO, Baptiste LECAPLAIN, Jean-Marie BIGARD, JeanFi JANSSENS, Chantal LADESOU Didou Dans la vraie vie Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime DIDOU, c’est le pote idéal ! Entre stand-up et situations du quotidien, DIDOU séduit par le réalisme de ses interprétations et son dynamisme captivant. Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Sur scène, il presse les situations du quotidien dont il extrait le jus comique… Un vrai « Smoothie » ! Avec DIDOU, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins de lingerie. Vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la chaleur des « Ferias » … Bref, DIDOU parle de tout… mais surtout de vous ! C’est votre #story, vous le suivez ? Spectacle récompensé à plusieurs reprises dans différents festivals d’humour : – Prix du Public & Prix coup de « Cœur » au Festival de Villeneuve-sur-Lot – Prix du Public & Prix coup de « Cœur » au Festival d’Arêches-Beaufort – Double Prix du Public au Festival de La Ville-Dieu-du-Temple – Prix du Public au Festival de Saint-Raphaël – Prix du Public au Festival du Rire » Pays Rhénan » – Prix du Public au Festival » Rire en Vosges « – Prix du Public au Festival » La Machine « – Prix du Public au Festival de Bagnères-de-Bigorre – Prix du Jury au Festival de Vervins – Prix du Jury au Festival de Saint-Sulpice – Prix du Jury au Festival de La Ville-Dieu-du-Temple – Prix de la presse au Festival de La Ville-Dieu-du-Temple – PRIX JEUNES TALENTS (Rémi Castillo) – … Premières parties de : VÉRINO, Baptiste LECAPLAIN, Jean-Marie BIGARD, JeanFi JANSSENS, Chantal LADESOU .21.9 EUR21.9. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 Quai Gaston Boulet Ville ROUEN Departement Seine-Maritime Lieu Ville THEATRE A L'OUEST ROUEN

THEATRE A L'OUEST ROUEN Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Didou Dans La Vraie Vie THEATRE A L’OUEST 2023-09-23 was last modified: by Didou Dans La Vraie Vie THEATRE A L’OUEST THEATRE A L'OUEST 23 septembre 2023 THEATRE A L'OUEST ROUEN

ROUEN Seine-Maritime