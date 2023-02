Didou dans « La Vraie Vie » Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Didou dans « La Vraie Vie » Le 16/19 Comédie Marseille, 10 mai 2023, Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement. Didou dans « La Vraie Vie » 16 Quai de rive neuve Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhone Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

2023-05-10 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-11

Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhone Marseille 7e Arrondissement EUR 16 22 Un cocktail sympa et frais à déguster en couple ou entre amis. Dans son spectacle, on rit de tout, il égratigne un peu mais il fournit les pansements !



Avec Didou, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins de lingerie, vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la chaleur des férias… Bref, Didou parle de tout… mais surtout de vous ! Retrouvez Didou sur la scène du 16/19 Comédie Marseille avec son spectacle « La Vraie Vie ».

Didou, c’est le pote idéal ! https://www.16-19.fr/index/programmation?date=all&page=1 Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhone Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Ville Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement lieuville Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de rive neuve Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhone

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 7e arrondissement marseille 7e arrondissement/

Didou dans « La Vraie Vie » Le 16/19 Comédie Marseille 2023-05-10 was last modified: by Didou dans « La Vraie Vie » Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 10 mai 2023 16 Quai de rive neuve Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhone