DIDOU THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 13 mai 2023, AIX EN PROVENCE.

DIDOU THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 21:00 (2023-05-12 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Je suis un mec positif (avec tout son schéma vaccinal, je précise), un bon vivant. Dans mon spectacle, on échange et on se marre ensemble. Tu verras, ma vie ressemble sans doute à la tienne. Toi aussi tu as vécu l’après-compliqué, d’une cuite beaucoup trop arrosée ? Toi aussi tu penses qu’une personne chauve qui a des pellicules, c’est de l’acharnement ? Toi aussi tu comprends pas pourquoi ta copine, rentre de vacances avec les savons et le peignoir de l’hôtel ? Bref, tous ensemble on a beaucoup de choses à partager. Et comme dans la vraie vie, on se rencontrera pas forcément, alors viens me voir sur scène ! C’est comme les brocolis ou le gang-bang, avant de dire » j’aime pas « , essaye au moins ! J’ai hâte de te voir. DIDOU

THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhône

