Didostit da gleved (approchez pour écouter) Ti ar Vro-l’Ôté, 30 janvier 2022, Saint-Brieuc.

Ti ar Vro-l’Ôté, le dimanche 30 janvier à 18:00

Organisé par SKV Les cornemuses et le son continu. Souvent présentées comme emblématiques des « pays celtiques », les cornemuses sont en fait présentes dans une bonne partie du monde, et sont parmi des instruments les plus anciens. C’est la découverte de cet univers étonnant que Stéphane Foll et Jordane Guilloux, enseignants à SKV, vous proposent. On y abordera l’histoire et la géographie de ces instruments, leur incroyable diversité, les spécificités locales, biniou et veuze, ainsi que l’implantation plus récente de la cornemuse écossaise au sein du bagad.

Entrée libre, pass vaccinal obligatoire

Trois séances pour parfaire vos connaissances sur la musique bretonne : les cornemuses et le son continu.

Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



