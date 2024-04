Didon et Énée Théâtre du Capitole Toulouse, lundi 7 octobre 2024.

Didon et Énée Didon, reine de Carthage, est éprise du prince troyen Énée, mais de cruelles sorcières éloigneront l’amant, provoquant la mort de Didon abandonnée. Lundi 7 octobre, 20h00 Théâtre du Capitole De 8 à 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-07T20:00:00+02:00 – 2024-10-07T21:10:00+02:00

Fin : 2024-10-07T20:00:00+02:00 – 2024-10-07T21:10:00+02:00

Librement inspiré de Virgile, Didon et Énée est un chef-d’œuvre absolu de l’opéra baroque anglais. Purcell, « l’Orphée britannique », déploie tout son art du merveilleux et du tragique, entre rires maléfiques et déchirantes déplorations. Pour cette version de concert, la soprano bulgare Sonya Yoncheva, diva assoluta, incarne Didon. Autour d’elle, les jeunes et déjà prestigieux Orchestre et Choeur de l’Opéra Royal de Versailles, sous la direction de leur chef Stefan Plewniak, font resplendir les beautés de ce sublime opéra de chambre.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

Sonya Yoncheva © Gregor Hohenberg / SonyClassical