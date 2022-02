DIDO AND ÆNEAS / DIDON ET ENEE Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Opéra de Henry Purcell. Didon et Énée, premier véritable opéra anglais, composé en 1689 par Henry Purcell d’après L’Énéide de Virgile, relate la passion entre la reine de Carthage Didon et le prince troyen Énée, déchirés entre amour et devoir.

Didon, d’abord hésitante, cède malgré tout à Enée qui, trompé par une sorcière, abandonne sa bien-aimée. Cet opéra aux accents shakespeariens mêle magistralement la comédie et la tragédie, portées par la délicatesse d’un récit qui ne laisse pas un instant de répit. La tension dramatique mise en exergue par la richesse mélodique et la présence importante des chœurs donnent à ce chef-d’œuvre baroque un étonnant pouvoir émotionnel qui culmine avec la mort de Didon. Dans une scénographie toute en tulles inspirée de Robert Irwin, le spectacle, servi par une belle distribution, joue ainsi sur l’opacité et la transparence, mais aussi le brouillage entre réalité et imagination, la mémoire et l’effacement. Envoûtant. Votre réservation pour le spectacle Didon et Enée vous ouvre le droit à la rencontre avec Catherine Kollen, directrice artistique et dramaturge à l’Opéra de Reims. Date à venir.

Votre réservation pour le spectacle Didon et Enée vous ouvre le droit à la rencontre avec Catherine Kollen, directrice artistique et dramaturge à l'Opéra de Reims.

