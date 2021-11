Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Didier VERNA @-quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 9 février 2022

de 21h30 à 23h30

“Un Jazz contemporain résolument ouvert au monde” Dans ce troisième opus du « @-quartet », groupe qu’il a fondé avec pour devise de ne jamais rester prisonnier d’un style, le guitariste et compositeur français Didier Verna élargi une nouvelle fois le champ musical des possibles, en traçant une ligne hispano-indo-carribéenne (si l’on peut dire). Un album « trans-géographique », donc, offrant treize nouvelles compositions originales aux sonorités exotiques, et pour lesquelles le quartet s’est enrichi de deux invités spéciaux (voix et steel drums). Un Jazz contemporain résolument ouvert au monde, un répertoire moderne mêlant allègrement ternaire, flamenco, et mazurka piké, une musique qui chante littéralement le mariage du steel drum et du sitar électrique, voilà toute la proposition qui nous est faite par ¡En Seguida!. Bon voyage… Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/2/artiste/2101/7899/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

2022-02-09T21:30:00+01:00_2022-02-09T23:30:00+01:00

