Didier Super « Ta vie sera plus moche que la mienne » Café Boissec Larbey, dimanche 9 septembre 2029.

On lui avait prédit une carrière très courte or ça fait maintenant 12 ans que la marque DIDIER SUPER continue de toujours mieux vous satisfaire, vous tous, qui en êtes réduits à devoir payer pour rire tant votre vie est fade, et nous vous en remercions.

Pour son 5ème spectacle, « l’artiste » tente de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une fée. Le consommateur sera surpris de découvrir un produit théâtral qui conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le public de qualité verra son estime de soi brossée , tandis que la plèbe se verra éduquée .

Soyez certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins biens. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2029-09-09 19:30:00

fin : 2029-09-09 23:00:00

Café Boissec 303 route de l’église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boissec@sacdebilles.fr

