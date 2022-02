Didier Super : Ta vie sera plus moche que la mienne – Festival Les Enfants Terribles Onyx Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Didier Super : Ta vie sera plus moche que la mienne – Festival Les Enfants Terribles Onyx, 18 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-18

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- billetterie.onyx@saint-herblain.fr – par téléphone au 02 28 25 25 00 Théâtre – Humour. Attention, ça décoiffe ! Un spectacle à ne pas mettre entre toutes les oreilles, âmes sensibles s’abstenir ! On lui avait prédit une carrière très courte, or ça fait maintenant 12 ans que la marque DIDIER SUPER continue de toujours mieux vous satisfaire, vous tous, qui en êtes réduits à devoir payer pour rire tant votre vie est fade, et nous vous en remercions. Pour son 5e spectacle, « l’artiste » tente de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une fée. Le consommateur sera surpris de découvrir un produit théâtral qui conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis que la plèbe se verra « éduquée ». Soyez certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins biens. Didier Super interprète une quinzaine de personnages mais reste tout de même accompagné de sa guitare, enfin de ce qu’il en reste. Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (2 au 20 mars 2022) Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

