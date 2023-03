Didier Paquignon – visite commentée Tour 46 Belfort Belfort Catégories d’Évènement: 90000

90000 Belfort Territoire de Belfort EUR Commentaires par le médiateur des musées Quentin Lamotte. Sur réservation dès le 6 mars. À travers la peinture, le dessin ou le monotype, Paquignon se nourrit de ses nombreux voyages pour déployer une œuvre rare car toujours retravaillée dans l’atelier. Des chiens errants entre les voies ferrées, des perspectives urbaines ou industrielles, des animaux exposés au soleil, des bunkers et des façades, des bustes d’hommes : Paquignon est sensible à l’image du monde et aux expériences qu’il procure, et ne se contente pas d’une théorie ou d’une esthétique. C’est une peinture exigeante qui réclame un temps d’acclimatation de la part du visiteur, voire une ascèse : le peintre ne vise pas à représenter le réel mais à en signifier la présence, à dépasser la simple perception et à révéler une forme d’intimité. musees@mairie-belfort.fr +33 3 84 54 25 51 https://musees.belfort.fr/ Tour 46 Rue Frédéric Auguste Bartholdi Belfort

