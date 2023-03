Didier Gaulon – L’atelier du Fragment Espace ABI Joigny Joigny Catégories d’Évènement: Joigny

Yonne

Didier Gaulon – L’atelier du Fragment Espace ABI, 1 juillet 2023, Joigny Joigny. Didier Gaulon – L’atelier du Fragment 49 Rue Gabriel Cortel Espace ABI Joigny Yonne Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel

2023-07-01 10:00:00 – 2023-07-30 19:00:00

Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel

Joigny

Yonne Joigny C’est en 1988 que son travail a pris sa forme actuelle : une série de papiers combinés issus du découpage d’anciennes surfaces peintes. Sa pratique picturale est productrice de fragments et leur mise en œuvre passe par l’assemblage. Peindre, couper, découper avant que d’organiser la complexité dans le doute et l’obstination. Le domaine à circonscrire est vaste et toujours incertain. Seule perdure la promesse d’un édifice de papier sans cesse à reconstruire… com@art-abi.fr Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu Joigny Adresse Joigny Yonne Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Ville Joigny Joigny Departement Yonne Lieu Ville Espace ABI 49 Rue Gabriel Cortel Joigny

Joigny Joigny Joigny Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joigny joigny/

Didier Gaulon – L’atelier du Fragment Espace ABI 2023-07-01 was last modified: by Didier Gaulon – L’atelier du Fragment Espace ABI Joigny 1 juillet 2023 49 Rue Gabriel Cortel Espace ABI Joigny Yonne Espace ABI Joigny Joigny Yonne

Joigny Joigny Yonne