Didier Barbelivien CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 26 janvier 2024, NANTES.

Didier Barbelivien CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2023-11-02 au ). Tarif : 45.0 à 45.0 euros.

Ruz Productions (PLATESVD-2022 -002677) en accord avec Twin Music et Zoll Music présente ce spectacle Petit, DIDIER BARBELIVIEN rêvait d’être chef d’orchestre, il deviendra l’un des auteurs-compositeurs français les plus prolifiques de ces quarante dernières années. La variété française lui doit une fière chandelle car c’est la plume de certains des plus gros succès depuis les années 70. Il écrit pour les plus grands comme JOHNNY HALLYDAY, PATRICIA KAAS, GILBERT BECAUD, GERARD LENORMAN, MICHEL SARDOU, et bien d’autres. On connaît tous ses textes, parfois sans savoir qu’ils sont de lui : «Mademoiselle chante le blues », « On va s’aimer », « Sous les sunlights des tropiques », « Il tape sur des bambous », « Petite fille du soleil », « Michèle », … Ses tubes qu’il interprète comme « Elle », « A Toutes les filles », « Il faut laisser le temps au temps » … sont également de vrais succès. Son dernier album sorti a l’automne 2022 un petit bijoux. Avec ses musiciens, il nous emmène dans un voyage musical entre chansons intemporelles et échanges avec le public Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 07.49.35.02.15 Didier Barbelivien

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 07.49.35.02.15

