Didier Barbelivien – « Les Chansons de ma Vie » ESPACE LA MAILLETTE, 19 février 2023, LOCMINE.

Didier Barbelivien – « Les Chansons de ma Vie » ESPACE LA MAILLETTE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 16:30 (2023-02-19 au ). Tarif : 42.0 à 42.0 euros.

Petit il voulait devenir chef d’orchestre. Il sera auteur-compositeur et chanteur de plus de 2000 chansons.On connaît tous ses textes, sans savoir qu’ils sont de lui : «Mademoiselle chante le blues », « On va s’aimer », « Sous les sunlights des tropiques », « Il tape sur des bambous », Didier Barbelivien Didier Barbelivien

ESPACE LA MAILLETTE LOCMINE 11 rue des Vénètes Morbihan

