45 EUR Compositeur de plus de 2 000 chansons, il a écrit pour les plus grands : Michel Sardou, Johnny Hallyday, Dalida ou encore Céline Dion. Didier Barbelivien connaît aussi le succès en solo (Elle, Là où je t’aime) ou en duo (À toutes les filles, avec Félix Gray). Ce « créateur de chansons » sera sur la scène de l’Escapade avec des chansons qu’il a écrites tout au long de sa vie, des chansons qu’il a écrites pour d’autres et des chansons qu’il aurait aimé écrire. Chronologique mais pas tout à fait, ce tour de chant proposera des arrêts sur image, des accélérés et des flash-back…

Vendredi 4 mars 2022 à 20h30

Lieu : L’Escapade

Tarifs :

– 1ère catégorie : 45€

– 2ème catégorie : 39€

– Tarif réduit (uniquement en 2ème catégorie) : 37€

