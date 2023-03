Salon de la nutrition de l’EDNH Bordeaux 2023 Diderot Education, 17 mars 2023, Bordeaux.

Salon de la nutrition de l’EDNH Bordeaux 2023 17 et 18 mars Diderot Education Entrée libre.

Il se déroule du 17 au 18 Mars 2023 durant 2 jours sous le nom de “salon de la nutrition de l’EDNH bordeaux ». Il sera ouvert pour tous, au grand public ainsi qu’aux professionnels.

Cet événement aura pour but de découvrir à travers des conférences, des stands et des ateliers, la dimension de la diététique et du sport au service de votre bien-être.

Les valeurs que nous voulons transmettre au plus grand nombre correspondent en tout point aux vôtres et nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce beau projet.

Diderot Education 64 Bd George V, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ednh.fr/salon-nutrition/bordeaux/ »}, {« type »: « email », « value »: « salonnutritionbordeaux2023@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0688676668 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T10:00:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

nutrition diététique

Logo du salon de la nutrition de l’EDNH 2023