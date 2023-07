Circuit commenté autour de l’histoire noire de la ville de Bayonne au Didam Didam, Espace d’Art Contemporain Bayonne, 17 septembre 2023, Bayonne.

Circuit commenté autour de l’histoire noire de la ville de Bayonne au Didam Dimanche 17 septembre, 15h00 Didam, Espace d’Art Contemporain Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Départ : place de la Liberté. Arrivée : Didam.

Participez à un circuit commenté dans les rues de Bayonne autour de l’histoire noire de la ville, proposé par l’association Mémoires & Partage.

Née à Bordeaux, Mémoires & Partages est une association internationale qui développe son action autour de l’éducation populaire à la mémoire partagée. Elle œuvre à Bordeaux et au Sénégal, mais aussi au Havre, à La Rochelle, à Bayonne et à Paris, et cherche à transmettre aux populations de ces villes la véritable histoire des esclavages, des résistances et des contributions.

Mémoires & Partages propose des parcours-mémoires du racisme à travers des visites guidées des villes au prisme de l’histoire de l’esclavage et de la traite des Noirs, des expositions et manifestations publiques et un projet innovant : la « Maison Esclavages et Résistances », structure réparatrice et réconciliatrice luttant contre l’héritage raciste de l’esclavage.

Renseignement : memoiresetpartages.com

Le Didam, espace contemporain géré par la ville de Bayonne, propose une programmation de cinq exposition par an dédiées à la photographie : projets artistiques régionaux et grands noms de la photographie internationale (Liu Bolin, Yann Arthus-Bertrand, Lucien Clergue, Raymond Depardon). Parkings et transports à proximité.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Jean-Baptiste Belley, 2014©Omar Victor Diop-Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris