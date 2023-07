Concert de l’ensemble 0 au Didam Didam, Espace d’Art Contemporain Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Concert de l’ensemble 0 au Didam Samedi 16 septembre, 17h00 Didam, Espace d’Art Contemporain Gratuit. Entrée libre.

Participez à un concert inventif et inspiré proposé par le musicien Stéphane Garin.

Envoûtement assuré, le public sera bercé par les images de l’exposition !

Mené par Sylvain Chauveau et Stéphane Garin, l’ensemble 0, groupe à géométrie variable, unit dans le même élan depuis 2004 des musiques contemporaines : de la musique minimaliste des Américains à ses propres compositions à travers deux trios, il performe au sein de la scène électronique ou de la pop indé.

Renseignement : vois sur le site ensemble0.com

Didam, Espace d’Art Contemporain 6 quai de Lesseps, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Citadelle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 02 42 71 39 https://didam.bayonne.fr [{« link »: « https://www.ensemble0.com/ »}] Le Didam, espace contemporain géré par la ville de Bayonne, propose une programmation de cinq exposition par an dédiées à la photographie : projets artistiques régionaux et grands noms de la photographie internationale (Liu Bolin, Yann Arthus-Bertrand, Lucien Clergue, Raymond Depardon). Parkings et transports à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

