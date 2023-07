Exposition d’Omar Victor Diop au Didam Didam, Espace d’Art Contemporain Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Le Didam propose la découverte de l’exposition présentant le travail du photographe sénégalais Omar Victor Diop, qui dévoile un regard contemporain et créatif sur l’histoire et la modernité des sociétés africaines, sur leurs relations avec le monde occidental.

Didam, Espace d’Art Contemporain 6 quai de Lesseps, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Citadelle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 02 42 71 39 https://didam.bayonne.fr Le Didam, espace contemporain géré par la ville de Bayonne, propose une programmation de cinq exposition par an dédiées à la photographie : projets artistiques régionaux et grands noms de la photographie internationale (Liu Bolin, Yann Arthus-Bertrand, Lucien Clergue, Raymond Depardon). Parkings et transports à proximité.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

