Traits sur Lesseps

Samedi 14 octobre, 09h30
Gratuit. Sur inscription.
Levez les yeux et redécouvrez les façades du quai de Lesseps.

Explorez ces architectures au cœeur d’un quartier riche en histoire et en pleine mutation.

Après avoir arpenté les lieux, c’est à vous d’imaginer la ville de demain au cours d’un atelier de croquis animé par l’artiste Sandrine Delpla. Visite-atelier proposée par le Pôle Patrimoine – Ville d’art et d’histoire et le Didam. DIDAM 6 quai de Lesseps, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Citadelle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 46 60 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

DIDAM
6 quai de Lesseps, 64100 Bayonne

