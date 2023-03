La dimension poétique…comme un chant silencieux DIDAM Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

La dimension poétique…comme un chant silencieux DIDAM, 28 mars 2023, Bayonne. La dimension poétique…comme un chant silencieux 28 mars – 2 avril DIDAM Exposition

→ Jusqu’au 23 avril

Ouvert du mardi au dimanche, de 13h à 18h30.

Christiane Giraud propose une création sculptée ancrée dans le geste et la matière. En quête permanente de nouvelles formes, elle questionne en peinture et en sculpture l’environnement, la nature et le croisement des matières.

R.-V. : Didam, 6 quai de Lesseps Visite commentée

→ Dimanche 2, de 16h à 17h

Avec la médiatrice du Didam en présence de l’artiste.

Gratuit. Nombre de places limité.

Sur inscription à mediation.didam@bayonne.fr / 06 02 42 71 39

Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d'Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/ DIDAM 6 quai de lesseps Bayonne 64100 Citadelle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

2023-03-28T13:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-04-02T13:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 exposition visite C. Giraud

