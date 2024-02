Dictionnaire de la Rouille Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, dimanche 24 mars 2024.

Dictionnaire de la Rouille Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

À 14h30.

Durée 50min

Lecture

Face à un contexte de crises permanentes, Dictionnaire de la rouille convoque l’imaginaire, l’inventivité pour réfléchir au monde que nous souhaitons voir advenir.

Dans un monde post-apocalyptique, tout ce qui nous est familier à nous, humains du 21e siècle, a été détruit ou presque. Il reste la terre, dans son état le plus nu et le bord de mer. Les êtres vivants sont perdus, violents, seuls et comme nous, se demandent comment vivre ici et maintenant ? À la différence peut-être, que l’humain ne se perçoit plus comme au centre de tout. Désormais, la créature humaine ne s’estime pas différente de l’animal, du végétal, de l’objet.

Informations et réservations par mail ou par téléphone (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

