Dictionnaire de la rouille CCM Jean Gagnant Limoges, dimanche 24 mars 2024.

Dictionnaire de la rouille Texte Mélissa Mambo Bangala (France) / Direction de lecture Arielle Bloesch Dimanche 24 mars, 14h30 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Prix Etc_Caraïbe du texte francophone 2023

Dans un monde post-apocalyptique, tout ce qui nous est familier à nous, humains du 21ème siècle, a été détruit ou presque. Il reste la terre, dans son état le plus nu et le bord de mer. Les êtres vivants sont perdus, violents, seuls et comme nous, se demandent comment vivre ici et maintenant ? À la différence peut-être, que l’humain ne se perçoit plus comme au centre de tout. Désormais, la créature humaine ne s’estime pas différente de l’animal, du végétal, de l’objet. Désormais, la créature humaine a réinventé une langue pour décrire ses nouveaux liens. Et au milieu de tout cela, il y a Neznuphare, un monstre effrayant derrière lequel se cachent d’autres enjeux.

Face à un contexte de crises permanentes, Dictionnaire de la rouille convoque l’imaginaire, l’inventivité pour réfléchir au monde que nous souhaitons voir advenir.

Mélissa Mambo Bangala écrit depuis toujours. Elle s’oriente vers des études de lettres et de genre puis suit une classe préparatoire afin de préparer les concours des écoles nationales supérieures d’art dramatique. Depuis 2023, elle est élève à l’ENSATT en écriture dramatique. Elle se nourrit de textes féministes, décoloniaux et écologistes tels que ceux des auteur∙rice∙s et poéte∙se∙s engagé∙e∙s Audre Lorde, Baptiste Morizot ou Malcom Ferdinand.

Avec Gladimy Antoine, Esmeralda Dimanche, Steffy Glissant, Sylvère Mothmora, Alexandro Christi Nicolas, Amanda Noiren, Fiona Soutif

En partenariat avec Etc_Caraïbe, ACTE – École d’art dramatique d’Haïti, Le Préau – Centre dramatique national de Normandie-Vire

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555109010 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lesfrancophonies.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/223394062857361 »}]

© Juliette Gimenez