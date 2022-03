Dictionnaire amoureux de l’inutile – François et Valentin Morel Saint-Jean-de-Braye, 12 mai 2022, Saint-Jean-de-Braye.

Après avoir écrit ce livre malicieux à quatre mains, édité chez Plon, François Morel, le père et Valentin, le fils se rejoignent sur scène pour une lecture à deux voix des meilleures pages d’un dictionnaire pas comme les autres.

Ce dernier plein d’échos et de réminiscences est aussi indispensable qu’inutile. Une promenade de A à Z dans nos émotions. Un dictionnaire alliant futile et indispensable : commentant les souvenirs et évocations des ricochets et des cocottes en papier, l’expression « peigner la girafe », les petits trains électriques, les télégrammes de première et les speakerines…. L’ouvrage pose aussi ses questions fondamentales : L’homme est-il plus utile que la langouste ? La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron ? …

Spectacle de François et Valentin Morel, d’après leur ouvrage “Dictionnaire amoureux de l’inutile”

