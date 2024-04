» Dictionnaire amoureux de la traduction » : rencontre avec Josée Kamoun Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) Arles, mardi 23 avril 2024.

Début : 2024-04-23T18:30:00+02:00 – 2024-04-23T20:00:00+02:00

Mon dictionnaire est une histoire d’amour avec toutes les langues et littératures que la traduction m’a offertes___, la langue et la littérature anglaises en particulier, mais aussi avec les paysages et les accents américains ; avec la langue et la littérature françaises, avec les vieux textes hébergeant des mots disparus comme avec le parler tout neuf qui court la rue, date de péremption inconnue. Une galerie d’étonnements et d’admirations devant l’inépuisable, l’ensorcelante ambiguïté du réel. »_

Rencontrez Josée Kamoun au CITL à l’occasion de la parution de son Dictionnaire amoureux de la traduction (Plon, avril 2024) !

Agrégée d’anglais, docteur en littérature, Josée Kamoun a enseigné la littérature anglaise dans les classes préparatoires en France, et la littérature française dans des universités américaines. Elle a traduit une soixantaine de livres, majoritairement des romans (notamment ceux de John Irving, Philip Roth, Jack Kerouac, George Orwell, Virginia Woolf, Jonathan Coe, Richard Ford, Bernard Malamud, Aldous Huxley).

À propos des rencontres Une Voix à traduire

Depuis 2009, le cycle de rencontres Une Voix à traduire a pour but de présenter aux traducteurs résidents au CITL d’Arles et au grand public des auteurs francophones non – ou peu – traduits en langue étrangère.

