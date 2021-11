Blainville-sur-l'Eau Médiathèque l'Eau Vive Blainville-sur-l'Eau, Meurthe-et-Moselle Dictées ludiques et rassembleuses Médiathèque l’Eau Vive Blainville-sur-l'Eau Catégories d’évènement: Blainville-sur-l'Eau

Meurthe-et-Moselle

Dictées ludiques et rassembleuses Médiathèque l’Eau Vive, 22 janvier 2022, Blainville-sur-l'Eau. Dictées ludiques et rassembleuses

Médiathèque l’Eau Vive, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Dans un esprit ludique et sans idée de scolarité, ces dictées seront l’occasion de se lancer un défi personnel et de bien s’amuser ensemble ! Remonter le temps, se retrouver sur les bancs de l’école l’espace d’un après-midi, et tester ses connaissances en langue française tout en se divertissant ! Venez jouer à faire des fautes (ou pas) avec nous. Une surprise attend ceux qui auront fait le moins de fautes, et une « punition » pour ceux qui en auront le plus. **Pour les 8-12 ans de 14h00 à 15h00**

Atelier limité à 10 personnes

Dictées ludiques et rassembleuses Médiathèque l’Eau Vive 1 ter rue du Presbytère 54360 Blainville-sur-l’Eau Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-l'Eau, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Médiathèque l'Eau Vive Adresse 1 ter rue du Presbytère 54360 Blainville-sur-l'Eau Ville Blainville-sur-l'Eau lieuville Médiathèque l'Eau Vive Blainville-sur-l'Eau