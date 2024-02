Dictée, tous à vos crayons ! Médiathèque Saint-Jean-Brévelay, vendredi 23 février 2024.

Dictée, tous à vos crayons ! Médiathèque Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Pour célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie, l’équipe de la médiathèque vous convie à une dictée, catégories collégiens, lycéens et adultes. A 14h. Sur inscription à la médiathèque avant le 9 mars. Esprit décontracté et convivial ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-03-23

Médiathèque 8 rue de Rennes

Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne

L’événement Dictée, tous à vos crayons ! Saint-Jean-Brévelay a été mis à jour le 2024-02-14 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE