Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 12 mars à 15:00

Pour la deuxième année consécutive, la Médiathèque vous propose une confrontation amicale avec les difficultés de la langue française. Ensemble, jeunes et moins jeunes, pourront tester leurs connaissances et s’affronter autour d’un texte choisi par les bibliothécaires. Alors, seul ou en famille, venez célébrer la richesse et la diversité de la langue française. A vos stylos ! A partir de 15 ans. Toutes les participations seront récompensées.

Sur inscription

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T16:30:00

