Laval Mayenne Le texte choisi est une dictée authentique du certificat d’études datant des années 50-60. La dictée aura lieu dans la salle de classe 1900-1920. C’est la salle permanente du musée : avec ses tables en bois de différentes tailles, les objets utiles au calcul, les cartes murales etc… Inscriptions : en ligne uniquement Nombre de participants : 15 personnes max Dictée accessible : à partir de 12 ans Venir avec son masque, et son propre stylo. Le papier vous sera fourni sur place. Venez en famille, ou entre amis! Afin de célébrer la fin du Tour de France, le musée vivant de l’école publique vous propose une dictée sur le thème du vélo. museeecole-laval53@orange.fr +33 2 43 53 87 10 http://www.museeecole-laval53.fr/ Le texte choisi est une dictée authentique du certificat d’études datant des années 50-60. La dictée aura lieu dans la salle de classe 1900-1920. C’est la salle permanente du musée : avec ses tables en bois de différentes tailles, les objets utiles au calcul, les cartes murales etc… Inscriptions : en ligne uniquement Nombre de participants : 15 personnes max Dictée accessible : à partir de 12 ans Venir avec son masque, et son propre stylo. Le papier vous sera fourni sur place. Venez en famille, ou entre amis! dernière mise à jour : 2021-06-29 par

