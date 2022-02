dictée scolaire France-Québec 2022 établissements scolaires des hauts de France Catégorie d’évènement: Somme

Dictée scolaire francophone avec des paragraphes sur le Québec , le Congo et la Région Nouvelle Aquitaine Des mots de l’opération dus moi dix mots 2022 seront aussi présents . Des récompenses par niveau , du CE2 aux terminales , pour les lauréats nationaux et régionaux Dictée scolaire organisée dans le réseau France-Québec par Cambrésis Hainaut Québec pour les Hauts de France établissements scolaires des hauts de France hauts de france Somme

2022-03-18T09:30:00 2022-03-18T10:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T10:30:00;2022-03-18T10:30:00 2022-03-18T11:00:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T11:30:00;2022-03-18T11:30:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T14:30:00;2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T15:00:00;2022-03-18T15:00:00 2022-03-18T15:30:00;2022-03-18T15:30:00 2022-03-18T16:00:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T16:30:00

