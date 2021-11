Terrasson-Lavilledieu Médiathèque Municipale Simone Veil Dordogne, Terrasson-Lavilledieu Dictée ” Quelques mots d’Amour…” Médiathèque Municipale Simone Veil Terrasson-Lavilledieu Catégories d’évènement: Dordogne

Terrasson-Lavilledieu

Dictée ” Quelques mots d’Amour…” Médiathèque Municipale Simone Veil, 22 janvier 2022, Terrasson-Lavilledieu. Dictée ” Quelques mots d’Amour…”

Médiathèque Municipale Simone Veil, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Participez à la dictée “Quelques mots d’Amour…” De nombreux lots à gagner ! Une chose est certaine : Il n’ y aura que des gagnants et ce sera un moment convivial et joyeux ! Victor Hugo nous accompagnera pour la dictée ” Quelques mots d’amour…” Médiathèque Municipale Simone Veil 8 avenue du Docteur Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Terrasson-Lavilledieu Autres Lieu Médiathèque Municipale Simone Veil Adresse 8 avenue du Docteur Dupart 24120 Terrasson-Lavilledieu Ville Terrasson-Lavilledieu lieuville Médiathèque Municipale Simone Veil Terrasson-Lavilledieu