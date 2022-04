Dictée publique Plougasnou, 28 avril 2022, Plougasnou.

Dictée publique Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou

2022-04-28 09:30:00 – 2022-04-28 11:30:00 Salle municipale 37 rue de Primel

Plougasnou Finistère Plougasnou

Une dictée publique est organisée à Plougasnou par la bibliothèque et la commune. Elle sera animée par Chantal Lenne ancienne institutrice et habituée à l’exercice dans son musée-école. Ouvert à tous, enfants, ados, adultes. Pour cette première édition c’est Emile Zola qui a été choisi, pas de classement final mais une petite récompense prévue pour chacun et une surprise pour ceux qui auront fait un sans faute !

Gratuit, sur inscription.

animasso@plougasnou.fr +33 6 10 28 02 05

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou

