Dictée publique intergénérationnelle Gasny, samedi 24 février 2024.

Dictée publique intergénérationnelle Gasny Eure

Vous souhaitez vous challenger ? Venez donc participer à la dictée publique intergénérationnelle organisée par la mairie de Gasny le Samedi 24 février à 14h30 à l’Espace Edmond Lemoine.

Dictée par Ophélie Peltier-Moussel

Enseignante dynamique et investie depuis plus dix ans, Ophélie Peltier-Moussel aime transmettre son goût de la littérature et de la langue française à ses élèves.

Forte de sa participation à l’émission « Tous prêts pour la dictée » en mai 2020, elle a créé une chaîne Youtube consacrée à l’enseignement du français et anime des dictées pour la plateforme Happyvisio, à destination des seniors.

Inscription jusqu’au 21 février 2024 au 02 32 77 54 50 ou par mail à mairie@gasny.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24

Espace Edmond Lemoine

Gasny 27620 Eure Normandie mairie@gasny.fr

L’événement Dictée publique intergénérationnelle Gasny a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération