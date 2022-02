Dictée pour tous – Mars – 2022 – L’Herbergement Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Salle Aquarelle, le jeudi 3 mars à 10:15

Le club Sourire d’Automne organise la “dictée pour tous” un jeudi matin par mois, de 10h15 à 12h15, Salle de la Clairière à L’Herbergement. **Attention : la Salle de la Clairière étant en travaux, la dictée du jeudi 3 mars 2022 se déroulera à la Salle Aquarelle (dans la petite salle).** Pendant une heure, les amateurs de la langue française viennent exercer leur talent en réfléchissant à l’orthographe et à la conjugaison, puis en suivant des exercices sur les mots : définition, préfixes, suffixes… Quelques notions de mathématiques, ou plutôt de logique, sont abordées. Tout cela pour le plaisir de faire travailler sa mémoire, et dans la bonne humeur ! Cette activité est gratuite, ouverte à tous, adhérent au club Sourire d’Automne ou non-adhérent. Il faut simplement venir avec son matériel (cahier, crayon, gomme…). Passe sanitaire obligatoire en fonction des dernières indications de l’Etat.

Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L'Herbergement

2022-03-03T10:15:00 2022-03-03T12:00:00

