La traditionnelle Dictée pour Tous revient à Joinville à l’occasion du Téléthon ! Rendez-vous mercredi 24 novembre à 14h à l’Hôtel de Ville, en salle Amèle Sellam. **De nombreux lots sont à gagner, vous êtes tous les bienvenus petits et grands !**

Venez tester votre orthographe en famille ou entre amis ! Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

