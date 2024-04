Dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu, vendredi 12 avril 2024.

Dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu Indre-et-Loire

Vendredi

L’association « Lire et Dire » organise une dictée pour tous. Deux niveaux à l’inscription Junior jusqu’à 16 ans et Adulte. A la fin de la dictée, remise du texte et commentaires. 3 lauréats par catégorie.

22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

