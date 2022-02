Dictée pour s’amuser Café de France Salses-le-Château Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Café de France, le samedi 12 mars à 20:30

L’animateur auteur , conteur et poète a créé une dictée spéciale “Semaine de la Francophonie”. Matériel d’écriture fourni. Récompenses au premier et au dernier.

Entrée libre

Dictée maison pour s’amuser sur le thème “Ça (d)’étonne” Café de France 1 place de la République 66600 Salses-le-Château Salses-le-Château Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

