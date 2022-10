Dictée pour Enora Bourg-Blanc Bourg-Blanc Catégories d’évènement: Bourg-Blanc

Finistre Après-midi récréative organisée par « Les Fêlés de l’orthographe » pour venir en aide à l’association Enora Tous Avec Toi

Dictée humoristique ouverte à tous les adultes en auto-correction avec la participation de Gwennyn.

Pas de classement, pas de catégories.

Animation musicale assurée par le groupe Raid Larsen.

Des prix seront attribués par tirage au sort.

Texte de Rémi Le Bras. majaouen@hotmail.fr http://lesfelesdelorthographe.blogspot.com/

