Dictée, 1 avril 2023, Pithiviers

Loiret La dictée organisée par la ville de Pithiviers fait son grand retour. Pour y participer, rendez-vous à la salle des fêtes.

La dictée est accessible à partir de 12 ans. +33 2 38 30 08 77 ©ville de pithiviers

