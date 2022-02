Dictée maison bibliothèque municipale de wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

bibliothèque municipale de wattrelos, le samedi 19 mars à 14:30

Cette dictée « maison » (car écrite par un membre ou un lecteur) sur le thème « Ça (d)étonne !) et incluant les mots de l’opération « dis-moi dix mots ». Afin de permettre la participation de tous, jeunes et moins jeunes, cette dictée sera volontairement facile et ne s’adressera donc pas uniquement aux « champions de l’orthographe ». La seule condition peour participer à cette dictée est d’être inscrit à la bibliothèque. Les meilleurs seront récompensés par divers lots.

Entrée gratuite, sur réservation

dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, la bibliothèque organise une dictée maison bibliothèque municipale de wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

