Dictée La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy

Dictée La Roche-Jaudy, 27 novembre 2022, La Roche-Jaudy. Dictée

Hengoat Salle des Fêtes La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor Salle des Fêtes Hengoat

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle des Fêtes Hengoat

La Roche-Jaudy

Côtes-d’Armor Dictée pour s’amuser : venez avec votre crayon !

Salon de thé gladwardrohengoad@gmail.com Salle des Fêtes Hengoat La Roche-Jaudy

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Autres Lieu La Roche-Jaudy Adresse La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor Salle des Fêtes Hengoat Ville La Roche-Jaudy lieuville Salle des Fêtes Hengoat La Roche-Jaudy Departement Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-jaudy/

Dictée La Roche-Jaudy 2022-11-27 was last modified: by Dictée La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy 27 novembre 2022 Côtes-d’Armor Hengoat Salle des Fêtes La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor